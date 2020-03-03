В ЕС появился новый аргумент, чтобы не пересматривать СА с Украиной - Минэкономики

Выход Великобритании из состава ЕС и необходимость переговоров с Лондоном о новой торговой политике может использоваться Еврокомиссией в качестве аргумента о невозможности обновления Соглашения об ассоциации с Украиной.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом во время конференции "Выполнение Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС 2019. Результаты и планы" рассказал директор департамента международного сотрудничества Министерства развития экономики торговли и сельского хозяйства Алексей Рожков.

По его словам, Украина настроена на серьезный пересмотр Соглашения об ассоциации. "Наша позиция - пересмотр не должен касаться только тарифной политики", - заявил он. Модернизировать следует всю сделку, говорит Рожков.

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По словам чиновника, приоритетом в диалоге с ЕС станет вопрос тарифных квот, на недостаток которых регулярно жалуются украинские экспортеры.

"Мы понимаем, что ЕС будет избегать такой серьезной беседы. У них теперь появился аргумент в пользу этого - необходимость переговоров с Великобританией о новых условиях торговли после Brexit. Любой как до конца года мы подготовим наши предложения по пересмотру Соглашения об ассоциации, что позволит начать диалог с ЕС", - добавил Рожков.

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