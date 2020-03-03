У Німеччині масштабна операція проти перевізників нелегалів: обшуки у 7 федеральних землях

Німецька поліція у вівторок здійснила рейди у понад 30 об'єктах нерухомості у семи федеральних землях у рамках розслідування справи про незаконне ввезення людей до країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DPA.

Рейди особливо були зосереджені на Берліні, де проводили обшуки квартир, салонів краси та ресторанів у трьох районах.

Також були перевірені "контактні точки" контрабандної торгівлі у Саксонії, Нижній Саксонії, Гессені, Рейнланд-Пфальц, Баден-Вюртемберзі та Мекленбурзі-Передній Померанії. Всього до операції було залучено близько 700 поліцейських.

У причетності до злочинної діяльності підозрюються 13 осіб. Берлінська прокуратура веде розслідування з червня 2019 року. Вважається, що група незаконно перевезла наземними маршрутами щонайменше 155 громадян В'єтнаму до Німеччини.

Для більшості з них Берлін був лише зупинкою, перш ніж їх перевезли до інших європейських країн, таких як Франція чи Британія.

Контрабандисти отримували за свої послуги від 5 000 до 20 000 доларів.