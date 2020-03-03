В Германии масштабная операция против перевозчиков нелегалов: обыски в 7 федеральных землях

Немецкая полиция во вторник провела рейды в более чем 30 объектах недвижимости в семи федеральных землях в рамках расследования дела о незаконном ввозе людей в страну.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Рейды особенно были сосредоточены на Берлине, где проводили обыски квартир, салонов красоты и ресторанов в трех районах.

Также были проверены "контактные точки" контрабандной торговли в Саксонии, Нижней Саксонии, Гессене, Рейнланд-Пфальце, Баден-Вюртемберге и Мекленбурге-Передней Померании. Всего к операции было привлечено около 700 полицейских.

В причастности к преступной деятельности подозревают 13 человек. Берлинская прокуратура ведет расследование с июня 2019 года. Считается, что группа незаконно перевезла наземными маршрутами по меньшей мере 155 граждан Вьетнама в Германию.

Для большинства из них Берлин был только остановкой, прежде чем их перевезли в другие европейские страны, такие как Франция или Великобритания.

Контрабандисты получали за свои услуги от 5 тыс. до 20 тыс. долларов.