ЕС пообещал Греции 700 млн евро в связи с обострением миграционного кризиса

ЕС готов выделить Греции 700 млн евро на борьбу с обострением миграционного кризиса.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время совместной пресс-конференции с президентами Европейского совета и Европарламента, премьерами Греции и Хорватии, сообщает "Европейская правда".

"Мы можем предоставить Греции финансовую помощь в размере 700 миллионов евро. Эта сумма включает 350 миллионов евро, которые можно получить немедленно, а также дополнительные 350 миллионов евро, которые могут быть запрошены в рамках внесения поправок в бюджет", - сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, финансовая помощь предназначена для управления миграцией в целом, а также для создания необходимой инфраструктуры и управления ею.

Также, по словам главы ЕК, ЕС на просьбу Греции запустил механизм гражданской защиты.

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"Благодаря этому Греция может получать помощь в виде медицинского оборудования, медицинских бригад, приютов, палаток, одеял" - сказала фон дер Ляйен.

Ранее сообщалось, что агентство ЕС по охране границ Frontex начнет срочное вмешательство на морских границах Греции через поток мигрантов из Турции.

Планируемые меры, как ожидается, будут основаны "на пулах быстрого реагирования с 1500 офицеров и оборудования из стран-членов ЕС и стран, ассоциированных с Шенгенской зоной, которые должны предоставить офицеров и персонал в течение пяти дней и оборудования в течение 10 дней".

По словам президента ЕК, Frontex готовит развертывание одного морского патрульного судна и шести береговых патрульных судов, двух вертолетов, одного самолета и трех тепловизионных аппаратов.