Прем’єр Італії: пандемія може призвести до спалаху антиєвропейських настроїв

Прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте вважає, що мляві дії ЄС у часи коронавірусної кризи можуть призвести до зростання антиєвропейських настроїв.

Про це він сказав в інтерв’ю іспанській газеті El Pais, повідомляє "Європейська правда".

"Ризик очевидний. Націоналістичні інстинкти в Італії, Іспанії, в будь-якій іншій країні будуть значно сильніші, якщо Європа буде не на висоті" - сказав Конте, відповідаючи на питання, чи не надасть епідемія крила антиєвропейським настроям.

Він назвав епідемію історичним викликом для всієї Європи.

"В даний час в Європі ведеться історична гра. Це не економічна криза, яка торкнулася деяких менш заможних країн, ніж інші. Тут немає ніякої різниці, в кого яка фінансова система. Це криза охорони здоров'я, яка в кінцевому підсумку призвела до вибуху в економічній та соціальній сферах. Це історичний виклик для всієї Європи" - заявив прем’єр Італії.

"Я дуже сподіваюся, що сильний європейський дух допоможе піднятися в цій ситуації" - зазначив він.

Нагадаємо, напередодні кількість підтверджених хворих на коронавірус в Італії майже сягнула 100 тисяч.