Премьер Италии: пандемия может привести к вспышке антиевропейских настроений

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте считает, что слабые действия ЕС во времена коронавирусного кризиса могут привести к росту антиевропейских настроений.

Об этом он сказал в интервью испанской газете El Pais, сообщает "Европейская правда".

"Риск очевиден. Националистические инстинкты в Италии, Испании, в любой другой стране будут значительно сильнее, если Европа будет не на высоте", - сказал Конте, отвечая на вопрос, не даст ли эпидемия крылья антиевропейским настроениям.

Он назвал эпидемии историческим вызовом для всей Европы.

"В настоящее время в Европе ведется историческая игра. Это не экономический кризис, который затронул некоторые страны больше, чем другие. Здесь нет никакой разницы, у кого какая финансовая система. Это кризис здравоохранения, который в конечном счете привел к взрыву в экономической и социальной сферах. Это исторический вызов для всей Европы", - заявил премьер Италии.

"Я очень надеюсь, что сильный европейский дух поможет подняться в этой ситуации", - отметил он.

Напомним, накануне количество подтвержденных больных коронавирусом в Италии достигло почти 100 тысяч.