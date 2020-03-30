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Кулеба каже, що новий "мирний план" за участі ОРДЛО - пригальмували

Понеділок, 30 березня 2020, 11:54

Глава МЗС України Дмитро Кулеба переконує, що процес формування Консультативної ради за участі представників ОРДЛО зараз призупинено. 

Про це міністр закордонних справ розповів у інтерв’ю "Європейській правді". 

За його словами, додаток про формування ради офіційно не був підписаний, і зараз процес загальмований.

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"Наразі ситуація довкола Консультативної ради не розвивається", - констатував міністр.

Кулеба окремо підкреслив, що структура тристоронньої контактної групи залишилася незмінною. 

"Там є держава, яка напала – Росія, держава, яка захищається – Україна, і ОБСЄ посередині. Позиція МЗС дуже чітка: і міністерство, і я особисто як міністр виступаємо проти будь-якого переформатування ТКГ", - підкреслив очільник МЗС.

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"Що стосується Консультативної ради, то коли я став міністром, це питання вже опрацьовувалося, і я постав перед фактом того, що такий процес уже існує. Але, як я вже сказав, наразі ситуація довкола Консультативної ради не розвивається", - додав він. 

Нагадаємо, у фракції "Слуга народу" публічно виступили проти мінських домовленостей, які просував глава ОПУ Андрій Єрмак.

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