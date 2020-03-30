Кулеба говорит, что новый "мирный план" при участии ОРДЛО - притормозили
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что процесс формирования Консультативного совета с участием представителей ОРДЛО сейчас приостановлен.
Об этом министр иностранных дел рассказал в интервью "Европейской правде".
По его словам, приложение о формировании совета официально не было подписано, и сейчас процесс заторможен.
"Сейчас ситуация вокруг Консультативного совета не развивается", - констатировал министр.
Кулеба отдельно подчеркнул, что структура трехсторонней контактной группы осталась неизменной.
"Там есть государство, которое напало - Россия, государство, которое защищается - Украина, и ОБСЕ посередине. Позиция МИД очень четкая: и министерство, и я лично как министр выступаем против любого переформатирования ТКГ", - подчеркнул глава МИД.
"Что касается Консультативного совета, то когда я стал министром, этот вопрос уже прорабатывался, и я предстал перед фактом того, что такой процесс уже существует. Но, как я уже сказал, сейчас ситуация вокруг Консультативного совета не развивается", - добавил он.
Напомним, во фракции "Слуга народа" публично выступили против минских договоренностей, которые продвигал глава ОПУ Андрей Ермак.
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