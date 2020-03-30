Кулеба говорит, что новый "мирный план" при участии ОРДЛО - притормозили

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что процесс формирования Консультативного совета с участием представителей ОРДЛО сейчас приостановлен.

Об этом министр иностранных дел рассказал в интервью "Европейской правде".

По его словам, приложение о формировании совета официально не было подписано, и сейчас процесс заторможен.

Читайте также Ермак рассказал послам G7 о Минских договоренностях об ОРДЛО

"Сейчас ситуация вокруг Консультативного совета не развивается", - констатировал министр.

Кулеба отдельно подчеркнул, что структура трехсторонней контактной группы осталась неизменной.

"Там есть государство, которое напало - Россия, государство, которое защищается - Украина, и ОБСЕ посередине. Позиция МИД очень четкая: и министерство, и я лично как министр выступаем против любого переформатирования ТКГ", - подчеркнул глава МИД.

"Что касается Консультативного совета, то когда я стал министром, этот вопрос уже прорабатывался, и я предстал перед фактом того, что такой процесс уже существует. Но, как я уже сказал, сейчас ситуация вокруг Консультативного совета не развивается", - добавил он.

Напомним, во фракции "Слуга народа" публично выступили против минских договоренностей, которые продвигал глава ОПУ Андрей Ермак.

Читайте подробнее: Коронавирус, стратегия по Донбассу, Европа и Китай: большое интервью главы МИД Дмитрия Кулебы

Подробно о новых минских договоренностях: Диалог на условиях Кремля: что стоит за "мирным планом" Ермака для Донбасса