Кулеба пояснив, як коронавірус вплине на інтеграцію України до ЄС

У зв’язку з коронавірусною кризою процеси у відносинах між Україною та Євросоюзом трохи загальмовані, але Україна не зніматиме стосунки з блоком зі своїх пріоритетів.

Про це в інтерв’ю "Європейській правді" заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За словами міністра, реалістичним завданням на цей рік стане "втримати на плаву всі ті напрацювання, які були зроблені, і не дозволити процесам зупинитися".

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"Усе, що було запущено щодо промислового безвізу, Green deal, перегляду Угоди про асоціацію – всі ці процеси мають рухатися вперед.

І ми маємо штовхати їх за будь-яких обставин і не дозволяти нікому ані всередині України, ані в ЄС казати щось на кшталт: "Ну, давайте, після Паски", тобто "Давайте вже після коронавірусу", - сказав глава МЗС.

Саміт Україна-ЄС не може бути скасований, зазначив Кулеба. Проте, за його словами, "в найгіршому разі" може бути перенесена дата зустрічі.

Кулеба також розповів, що буде з безвізом для українців після коронавірусу.

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