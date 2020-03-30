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Кулеба объяснил, как коронавирус повлияет на интеграцию Украины в ЕС

Понедельник, 30 марта 2020, 12:23

В связи с коронавирусным кризисом процессы в отношениях между Украиной и Евросоюзом немного заторможены, но Украина не будет выводить отношения с блоком из числа своих приоритетов.

Об этом в интервью "Европейской правде" заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По словам министра, наиболее реалистичной задачей на этот год станет "удержать на плаву все те наработки, которые были сделаны, и не позволить процессам остановиться".

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"Все, что было запущено по промышленному безвизу, Green deal, пересмотру Соглашения об ассоциации - все эти процессы должны двигаться вперед.

И мы будем подталкивать их в любых обстоятельствах и не позволим никому ни внутри Украины, ни в ЕС говорить что-то вроде: "Ну, давайте, после Пасхи", то есть "Давайте уже после коронавируса", - сказал глава МИД.

Саммит Украина-ЕС может быть отменен, отметил Кулеба. Однако, по его словам, "в худшем случае" может быть перенесена дата встречи.

Кулеба также рассказал, что будет с безвизом для украинцев после коронавируса.

Читайте подробнее: Коронавирус, стратегия по Донбассу, Европа и Китай: большое интервью главы МИД Дмитрия Кулебы

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