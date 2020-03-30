У Бельгії кількість смертей від коронавірусу перевищила 500

У Бельгії від коронавірусу протягом останньої доби померли 82 людини, таким чином загальне число смертей зросло до 513.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Soir.

Від початку епідемії коронавірус у Бельгії виявили у 11899 осіб. Протягом останньої доби кількість підтверджених випадків в країні зросла на 1063.

Загальне число госпіталізацій з симптомами коронавірусної хвороби збільшилося на 536, до 4534.

927 пацієнтів перебувають у реанімації - це 53% місткості бельгійських лікарень.

Протягом останньої доби з лікарень виписали 168 людей. Всього ж тих, хто вилікувався - близько півтори тисячі.

Нагадаємо, уряд Бельгії розпорядився продавати захисні маски певного типу та гідроалкогольні гелі лише за лікарським рецептом.