У Бельгії кількість смертей від коронавірусу перевищила 500
Понеділок, 30 березня 2020, 12:56
У Бельгії від коронавірусу протягом останньої доби померли 82 людини, таким чином загальне число смертей зросло до 513.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Soir.
Від початку епідемії коронавірус у Бельгії виявили у 11899 осіб. Протягом останньої доби кількість підтверджених випадків в країні зросла на 1063.
Загальне число госпіталізацій з симптомами коронавірусної хвороби збільшилося на 536, до 4534.
927 пацієнтів перебувають у реанімації - це 53% місткості бельгійських лікарень.
Протягом останньої доби з лікарень виписали 168 людей. Всього ж тих, хто вилікувався - близько півтори тисячі.
Нагадаємо, уряд Бельгії розпорядився продавати захисні маски певного типу та гідроалкогольні гелі лише за лікарським рецептом.
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