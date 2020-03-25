У Бельгії захисні маски та санітайзери продають лише за рецептом 

Уряд Бельгії розпорядився продавати захисні маски певного типу та гідроалкогольні гелі лише за лікарським рецептом.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Soir, про новий захід оголосив міністр економіки країни.

Маски та гідроалкогольний гель, а також п’ять інших засобів для захисту та дезінфекції зараз доступні для купівлі у роздріб лише за рецептом і у визначених аптечних закладах.

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В переліку продуктів є маски FFP2 і FFP3, гідроалкогольні гелі, а також фартухи та захисні окуляри, нітрилові рукавички з рукавами не менше 300 мм, а також спирт для рук. Призначити застосування цих засобів повинен медичний працівник.

За останні 10 днів Бельгія отримала 11,5 мільйонів хірургічних масок та 459 тисяч масок FFP2. За словами прем’єр-міністра країни, очікується більше поставок.

Нагадаємо, в країнах Євросоюзу різко зріс продаж нелегальних ліків і медичних засобів онлайн у зв’язку із пандемією коронавірусу.