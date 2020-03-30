В Бельгии число смертей от коронавируса превысило 500

В Бельгии от коронавируса за последние сутки умерли 82 человека, таким образом общее число смертей возросло до 513.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Soir.

С начала эпидемии коронавирус в Бельгии обнаружили у 11 899 человек. За последние сутки количество подтвержденных случаев в стране выросло на 1063.

Общее число госпитализаций с симптомами коронавирусной болезни увеличилось на 536 до 4534.

927 пациентов находятся в реанимации - это 53% от вместимости бельгийских больниц.

За последние сутки из больниц выписали 168 человек. Всего же тех, кто вылечился - около полутора тысяч.

Напомним, правительство Бельгии распорядилось продавать защитные маски определенного типа и гидроалкогольные гели только по рецепту.