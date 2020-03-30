В Бельгии число смертей от коронавируса превысило 500
Понедельник, 30 марта 2020, 12:56
В Бельгии от коронавируса за последние сутки умерли 82 человека, таким образом общее число смертей возросло до 513.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Soir.
С начала эпидемии коронавирус в Бельгии обнаружили у 11 899 человек. За последние сутки количество подтвержденных случаев в стране выросло на 1063.
Общее число госпитализаций с симптомами коронавирусной болезни увеличилось на 536 до 4534.
927 пациентов находятся в реанимации - это 53% от вместимости бельгийских больниц.
За последние сутки из больниц выписали 168 человек. Всего же тех, кто вылечился - около полутора тысяч.
Напомним, правительство Бельгии распорядилось продавать защитные маски определенного типа и гидроалкогольные гели только по рецепту.
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