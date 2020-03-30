Туреччина слідом за Іспанією та Грузією відмовляється від китайських експрес-тестів, які закуповував Київ

Туреччина відмовляється від швидких тестів на коронавірус китайського виробника, імовірно - того ж, від тестів якого відмовилися минулого тижня Іспанія та Грузія.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Middle East Eye.

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"Ми отримали від компанії деяку кількість зразків та з’ясували, що вони недостатньо надійні, тому замовили зразки в іншого китайського виробника", - повідомило виданню джерело в уряді. За словами посадовця, у лікарнях тести не застосовувалися.

Згодом інформацію підтвердив міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа, зазначивши, що Туреччина закупила у китайського виробника партію швидких тестів, але в уряді "незадоволені ними".

Міністр додав також, що країна закупила 350 000 одиниць тестів від іншого китайського виробника, які виявилися надійними.

"Ми випробовували їх – вони не працюють. Іспанія допустила помилку, використовуючи їх", - розповів у коментарі CNN Tukr Атес Кара, член спеціальної наукової ради з питань протидії коронавірусу при міністерстві охорони здоров’я Туреччини.

За його словами, тести виявилися точними лише у 30-35% випадків.

У коментарях не згадується назва виробника, але, зважаючи на згадку Іспанії та показники точності тесту, ймовірно, йдеться про Shenzhen Bioeasy Biotechnology. Раніше від експрес-тестів цієї компанії відмовилася Іспанія, а слідом за нею – Грузія.

Іспанські мікробіологи повідомили, що перші 9 тисяч тестів із партії мають чутливість лише 30%, а потрібно принаймні 80%.

Про покупку для Києва швидких тестів компанії Shenzhen Bioeasy Biotechnology 10 березня повідомив мер столиці Віталій Кличко. За його словами, ці тести мали розповсюдити по 7 визначених базових лікарнях для прийому хворих з підозрою на коронавірус.