Турция следом за Испанией и Грузией отказывается от китайских экспресс-тестов, которые закупал Киев

Турция отказывается от быстрых тестов на коронавирус китайского производителя, предположительно - того же, от тестов которого отказались на прошлой неделе Испания и Грузия.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Middle East Eye.

"Мы получили от компании некоторое количество образцов и выяснили, что они недостаточно надежны, поэтому заказали образцы у другого китайского производителя", - сообщил изданию источник в правительстве. По словам чиновника, в больницах тесты не применялись.

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Впоследствии информацию подтвердил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, отметив, что Турция закупила у китайского производителя партию быстрых тестов, но в правительстве "недовольны ими".

Министр добавил также, что страна закупила 350 тысяч единиц тестов от другого китайского производителя, которые оказались надежными.

"Мы испытывали их - они не работают. Испания допустила ошибку, используя их", - рассказал в комментарии CNN Tukr Атес Кара, член специального научного совета по вопросам противодействия коронавируса при Министерстве здравоохранения Турции.

По его словам, тесты оказались точными только в 30-35% случаев.

В комментариях не упоминается название производителя, но, учитывая упоминание Испании и показатели точности теста, вероятно, речь идет о Shenzhen Bioeasy Biotechnology. Ранее от экспресс-тестов этой компании отказалась Испания, а вслед за ней - Грузия.

Испанские микробиологи сообщили, что первые 9000 тестов из партии имеют чувствительность только 30%, а нужно как минимум 80%.

О покупке для Киева быстрых тестов компании Shenzhen Bioeasy Biotechnology 10 марта сообщил мэр столицы Виталий Кличко. По его словам, эти тесты должны были распространить по семи базовым больницам для приема больных с подозрением на коронавирус.