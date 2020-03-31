ЕС в среду утвердит спецпредставителя по Косову и Сербии

Послы ЕС в среду 1 апреля планируют утвердить бывшего министра иностранных дел Словакии Мирослава Лайчака специальным представителем ЕС по диалогу между Белградом и Приштиной и региону Западных Балкан.

Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно RFE/RL из документа, подготовленного для утверждения послами.

Лайчак будет занимать новую должность в течение года начиная с 2 апреля. Согласно документу, первой его задачей станет достижение "всесторонней нормализации отношений" между Сербией и Косовом.

Нормализации следует достичь путем заключения "юридически обязывающего соглашения, которое уладит все нерешенные вопросы между сторонами в соответствии с международным правом и будет способствовать региональной стабильности", говорится в документе.

Запланированное назначение Лайчака было скептически воспринято в Косове. Несколько недель назад президент Хашим Тачи написал в Твиттере, что "миссия словака потерпит неудачу из-за его попытки предотвратить признание Косова Словакией".

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Мандат Лайчака также будет охватывать усилия по улучшению отношений между соседями и примирению во всем регионе Западных Балкан.

Лайчак оставил пост министра иностранных дел Словакии ранее в этом месяце после восьми лет работы в должности.

Он также занимал должность спецпредставителя в Боснии с 2007 по 2009 год, контролируя гражданское выполнение Дейтонских соглашений 1995 года, поставивших точку в войне в Боснии.