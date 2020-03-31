Из-за "коронапаники" британцы установили абсолютный рекорд закупки продуктов

Продажи продовольственных товаров в Великобритании в марте побили все рекорды, когда покупатели решили запастись продуктами на длительный период пребывания дома из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC, об этом свидетельствуют данные компании Kantar, которая занимается маркетинговыми исследованиями.

Наиболее быстрыми продажи были в течение четырех дней 16-19 марта, когда 88% домохозяйств посетили продуктовый магазин. За этот период британцы совершили 42 миллиона дополнительных посещения магазинов по сравнению с прошлым годом.

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За последние четыре недели продажи супермаркетов выросли на 20,6% и превысили объем продаж в рождественский период.

Цифры выросли в основном из-за того, что люди ходили в магазины дополнительное количество раз, а не тратили больше во время каждого визита.

Британская семья в среднем потратила дополнительно 62,92 фунта стерлингов в течение последних четырех недель, что эквивалентно закупке продуктов на пять дней.

По последним данным, в Великобритании уже более 22 тысячи зараженных коронавирусом, 1408 человек умерли.