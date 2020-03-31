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В ОПУ заявили, що Меркель підтримала швидке надання Україні грошей МВФ та позики ЄС

Вівторок, 31 березня 2020, 17:41

В Офісі президента України заявляють, що федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель підтримала швидке надання Україні коштів МВФ та позики ЄС.

Як пише "Європейська правда", відповідне повідомлення розміщене на сайті Офісу президента за підсумками телефонної розмови  президента України Володимира Зеленського та Ангели Меркель.

Зазначається, що у розмові Ангела Меркель позитивно відзначила ухвалення Україною законів про обіг земель сільськогосподарського призначення та про регулювання банківської діяльності.

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"У цьому контексті вона також наголосила на важливості якнайшвидшого завершення переговорів з МВФ щодо нової програми співпраці. Також ішлося про необхідність виділення додаткового фінансування для України з боку Європейського Союзу та Світового банку", - додають у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, Єврокомісія готова виділити Україні другий транш макрофінансової допомоги, щойно Україна виконає попередні умови нової програми МВФ.

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Німеччина Меркель
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