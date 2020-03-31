В ОПУ заявили, что Меркель поддержала быстрое предоставление Украине денег МВФ и займы ЕС

В Офисе президента Украины заявляют, что федеральный канцлер Германии Ангела Меркель поддержала быстрое предоставление Украине средств МВФ и займы ЕС.

Как пишет "Европейская правда", соответствующее сообщение размещено на сайте Офиса президента по итогам телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского и Ангелы Меркель.

Отмечается, что в разговоре Ангела Меркель положительно отметила принятие Украиной законов об обороте земель сельскохозяйственного назначения и о регулировании банковской деятельности.

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"В этом контексте она также отметила важность скорейшего завершения переговоров с МВФ о новой программе сотрудничества. Также говорилось о необходимости выделения дополнительного финансирования для Украины со стороны Европейского Союза и Всемирного банка", - добавляют в сообщении.

Как сообщалось ранее, Еврокомиссия готова выделить Украине второй транш макрофинансовой помощи, как только Украина выполнит предварительные условия новой программы МВФ.