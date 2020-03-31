Коронавірус в Австрії: кількість підтверджених випадків перевищила 10 тисяч

Кількість підтверджених випадків коронавірусу в Австрії перевищила 10 тисяч.

Як повідомляє "Європейська правда", такі дані оприлюднило міністерство охорони здоров’я.

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Станом на 17 годину, кількість підтверджених випадків корона вірусу в Австрії досягла 10038, від ускладнень хвороби загинули 128 осіб.

Найбільше випадків зафіксовано у Тіролі (понад 2 300), Нижній Австрії та Верхній Австрії (близько 1600) та Штирії (більше тисячі).

1100 хворих перебувають у лікарнях, з них 198 – у відділах інтенсивної терапії.

Більше тисячі пацієнтів вже одужали.

Як повідомлялося раніше, сотні осіб об'єднаються для позову щодо дій влади австрійської федеральної землі Тіроль через ймовірне зараження коронавірусом на курорті Ішгль.



Ішгль почали згадувати у негативному контексті, оскільки на початку березня у бармена одного з місцевих барів виявили коронавірус, однак місцева влада повідомила, що загрози немає, а тому курорт залишався відкритим. Карантин у Тіролі запровадили лише 19 березня.

