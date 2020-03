В уряді Німеччини просять не жартувати про коронавірус на День дурня

Міністерство охорони здоров'я Німеччини застерігає від публікації 1 квітня жартів і містифікацій, пов'язаних з коронавірусом, які можуть поширювати дезінформацію.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні міністерства в Twitter.

"У нинішній ситуації 1 квітня просимо вас обійтися без вигаданих історій на тему коронавірусу. Це зведе до мінімуму ризик того, що боротьба з вірусом ускладниться через невірну інформації на цю тему", - йдеться в повідомленні.

In der derzeitigen Situation bitten wir Sie darum, am 01. April diesen Jahres auf erfundene Geschichten zu der Coronavirus-Thematik zu verzichten. So kann die Gefahr minimiert werden, dass der Kampf gegen das Virus durch Falschinformationen zum Thema erschwert wird. pic.twitter.com/OEYShq6vJp