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В уряді Німеччини просять не жартувати про коронавірус на День дурня

Вівторок, 31 березня 2020, 18:06

Міністерство охорони здоров'я Німеччини застерігає від публікації 1 квітня жартів і містифікацій, пов'язаних з коронавірусом, які можуть поширювати дезінформацію.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні міністерства в Twitter.

"У нинішній ситуації 1 квітня просимо вас обійтися без вигаданих історій на тему коронавірусу. Це зведе до мінімуму ризик того, що боротьба з вірусом ускладниться через невірну інформації на цю тему", - йдеться в повідомленні.

Станом на понеділок кількість підтверджених випадків коронавірусу в Німеччині зросла до 61 913. Внаслідок хвороби померли 583 людини.

Німеччина поки не планує якнайшвидшого припинення або ослаблення діючих обмежень для боротьби з коронавірусом.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель збирається оцінити ефективність заходів в середу під час телефонної конференції з прем'єр-міністрами федеральних земель.

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Коронавірус Німеччина
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