Коронавирус в Австрии: количество подтвержденных случаев превысило 10 тысяч

Число подтвержденных случаев коронавируса в Австрии превысило 10 тысяч.

Как сообщает "Европейская правда", такие данные обнародовало министерство здравоохранения.

По состоянию на 17-00, количество подтвержденных случаев коронавируса в Австрии достигло 10038, от осложнений болезни погибли 128 человек.

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Больше всего случаев зафиксировано в Тироле (более 2300), Нижней Австрии и Верхней Австрии (около 1600) и Штирии (более тысячи).

Около 1100 больных находятся в больницах, из них 198 – в отделах интенсивной терапии.

Более тысячи пациентов уже выздоровели.

Как сообщалось ранее, сотни человек объединятся для иска к властям австрийской федеральной земли Тироль из-за вероятного заражения коронавирусом на курорте Ишгль.

Ишгль начали вспоминать в негативном контексте, поскольку в начале марта у бармена одного из местных баров обнаружили коронавирус, однако местные власти сообщили, что угрозы нет, а потому курорт оставался открытым. Карантин в Тироле ввели только 19 марта.