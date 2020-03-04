Словаччина: ультраправа депутатка достроково складає мандат через порно

Представниця ультраправої словацької партії L'SNS Даніца Міковчакова після перемоги на виборах заявила, що віддає свій мандат на розгляд керівництва партії у зв'язку з тим, що блогер опублікував її порно фото та профіль на сайті, де вона називає себе бісексуалкою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Dennikn.sk.

Міковчакова опублікувала фотографії на еротичному веб-сайті знайомств із чоловіком Яном Міковчаком, який досі обіймав посаду регіонального голови L'SNS.

Зараз Міковчак оголосив, що складає повноваження. Його дружина пише, що "вона запропонувала мандат члена Національної ради Словацької Республіки голові (L'SNS) Маріану Котлебі для подальшого рішення".

Передвиборча реклама L'SNS

"Розміщена реклама, разом з нашими приватними фотографіями, походить з 2007 року і їй 13 років. Цей інтернет-профіль не оновлювали протягом багатьох років і він не ототожнюється з життям, яким ми живемо сьогодні. Багато років тому ми зрозуміли гірку реальність того, де ми були і що робимо. Виявивши справжні цінності, ми звернулися до Господа Бога, очистилися перед Господом Богом від гріхів, і сьогодні ми живемо як традиційна родина порядним життям. Однак ми усвідомлюємо, що ми не зможемо стерти помилки, допущені юнацькою нерозбірливістю, навіть якщо ми сьогодні цього дуже хочемо", - сказало подружжя.

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