Словакия: правый депутат досрочно слагает мандат из-за порно

Представительница ультраправой словацкой партии L'SNS Даница Миковчакова после победы на выборах заявила, что отдает свой мандат на рассмотрение руководства партии в связи с тем, что блогер опубликовал ее порно фото и профиль на сайте, где она называет себя бисексуалкой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Dennikn.sk.

Миковчакова опубликовала фотографии на эротическом сайте знакомств с мужем Яном Миковчаком, который до сих пор занимал должность регионального главы L'SNS.

Сейчас Миковчак объявил, что слагает полномочия. Его жена пишет, что "она предложила мандат члена Национального совета Словацкой Республики главе (L'SNS) Мариану Котлебе для дальнейшего решения".

Предвыборная реклама L'SNS

"Размещенная реклама, вместе с нашими частными фотографиями, с 2007 года и ей 13 лет. Этот интернет-профиль не обновлялся в течение многих лет и он не отождествляется с жизнью, которой мы живем сегодня. Много лет назад мы поняли горкую реальность, где мы были и что делаем. Обнаружив истинные ценности, мы обратились к Господу Богу, очистились перед Господом Богом от грехов, и сегодня мы живем как традиционная семья порядочной жизнью. Однако мы понимаем, что мы не сможем стереть ошибки, допущенные юношеской неразборчивостью, даже если мы этого очень хотим", - сказали супруги.

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