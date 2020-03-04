У Німеччині тисячі протестувальників вимагали відкрити кордони ЄС

Тисячі протестувальників зібралися у Берліні у вівторок перед офіційною резиденцією канцлера Німеччини Ангели Меркель, щоб вимагати відкриття кордону між Туреччиною та Європейським Союзом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Щонайменше три тисячі людей зібралися в Берліні, тоді як подібні акції протесту проходили в Гамбурзі та Потсдамі.

Група "Зебрюкке" ("Морський міст"), яка очолила акції протесту, написала в інтернеті, що виступає "проти політики закриття ЄС та за відкриття кордонів". "Зебрюкке" каже, що хоче "безпечних перетинів та припинення криміналізації цивільних морських рятувальних місій".

Протести відбулися, коли тисячі біженців зібралися на грецькому кордоні після того, як президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на минулому тижні заявив, що його країна більше не зупинятиме переселення мігрантів до ЄС.

У рамках так званої угоди про біженців між ЄС та Туреччиною обидві сторони співпрацювали у припиненні переселення мігрантів з ЄС з Туреччини.

Протестувальники у вівторок назвали угоду "токсичною" і скандували "У нас є місце!" Поліція оцінила кількість учасників у 3500, тоді як організатори кажуть, що було понад 8000.