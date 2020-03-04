В Германии тысячи протестующих требовали открыть границы ЕС

Тысячи протестующих собрались в Берлине во вторник перед официальной резиденцией канцлера Германии Ангелы Меркель, чтобы требовать открытия границы между Турцией и Европейским Союзом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

По меньшей мере три тысячи человек собрались в Берлине, тогда как подобные акции протеста проходили в Гамбурге и Потсдаме.

Группа "Зебрюкке" ( "Морской мост"), которая возглавила акции протеста, написала в интернете, что выступает "против политики закрытия ЕС и за открытие границ". "Зебрюкке" говорит, что хочет "безопасных пересечений и прекращения криминализации гражданских морских спасательных миссий".

Протесты прошли, когда тысячи беженцев собрались на греческой границе после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на прошлой неделе заявил, что его страна больше не будет останавливать переселение мигрантов в ЕС.

В рамках так называемого соглашения о беженцах между ЕС и Турцией обе стороны сотрудничали в прекращении переселения мигрантов из ЕС из Турции.

Протестующие во вторник назвали соглашение "токсичным" и скандировали "У нас есть место!" Полиция оценила число участников в 3500, тогда как организаторы говорят, что было более 8000.