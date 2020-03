Посли ЄС вирішили зняти санкції з Азарова і Ставицького - журналіст

Посли ЄС ухвалили рішення про скасування санкцій проти експрем'єра України Миколи Азарова та колишнього міністра енергетики Едуарда Ставицького.

Про це стало відомо кореспонденту "Радіо Свобода" Рікарду Джозвяку, повідомляє "Європейська правда".

Також посли ЄС вирішили продовжити на рік заморожування активів президента-втікача Віктора Януковича та восьми інших осіб та на пів року - активів його сина Олександра, написав Джозвяк у своєму Twitter.

EU ambassadors have decided to remove the asset freezes on the former pm of #Ukraine Azarov & the ex energy minister Stavytskyi. Prolonged by 12 months for Yanukovych and 8 others & for six months for his son Oleksandr. #Russia #Crimea.