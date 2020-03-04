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Посли ЄС вирішили зняти санкції з Азарова і Ставицького - журналіст

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Посли ЄС вирішили зняти санкції з Азарова і Ставицького - журналіст

Середа, 4 березня 2020, 10:44

Посли ЄС ухвалили рішення про скасування санкцій проти експрем'єра України Миколи Азарова та колишнього міністра енергетики Едуарда Ставицького.

Про це стало відомо кореспонденту "Радіо Свобода" Рікарду Джозвяку, повідомляє "Європейська правда".

Також посли ЄС вирішили продовжити на рік заморожування активів президента-втікача Віктора Януковича та восьми інших осіб та на пів року - активів його сина Олександра, написав Джозвяк у своєму Twitter.

Крім того, за його даними, посли Євросоюзу вирішили продовжити на 6 місяців заборону на візи та заморожування активів стосовно 175 росіян та сепаратистів, а також обмеження щодо 44 суб'єктів господарювання за порушення територіальної цілісності України.

Ці рішення мають затвердити міністри закордонних справ ЄС 12 березня.

Востаннє ЄС продовжував санкції проти Януковича та його соратників 4 березня 2019 році. В оприлюдненому рішенніокрім Віктора Януковича, містилися прізвища 11 його соратників. Санкції чинні до 6 березня 2020 року.

Торік ЄС виключив із санкційного списку ексглаву Адміністрації президента Януковича Андрія Клюєва. Ще раніше  зняв обмеження з колишнього міністра юстиції Олена Лукаш та нардепа Сергія Клюєва, ексрегіонала Юрія Іванющенка та Віктора Януковича-молодшого у зв’язку з його смертю.

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