Посли ЄС вирішили зняти санкції з Азарова і Ставицького - журналіст

Посли ЄС ухвалили рішення про скасування санкцій проти експрем'єра України Миколи Азарова та колишнього міністра енергетики Едуарда Ставицького.

Про це стало відомо кореспонденту "Радіо Свобода" Рікарду Джозвяку, повідомляє "Європейська правда".

Також посли ЄС вирішили продовжити на рік заморожування активів президента-втікача Віктора Януковича та восьми інших осіб та на пів року - активів його сина Олександра, написав Джозвяк у своєму Twitter.

EU ambassadors have decided to remove the asset freezes on the former pm of #Ukraine Azarov & the ex energy minister Stavytskyi. Prolonged by 12 months for Yanukovych and 8 others & for six months for his son Oleksandr. #Russia #Crimea. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) March 4, 2020

Крім того, за його даними, посли Євросоюзу вирішили продовжити на 6 місяців заборону на візи та заморожування активів стосовно 175 росіян та сепаратистів, а також обмеження щодо 44 суб'єктів господарювання за порушення територіальної цілісності України.

Ці рішення мають затвердити міністри закордонних справ ЄС 12 березня.

Востаннє ЄС продовжував санкції проти Януковича та його соратників 4 березня 2019 році. В оприлюдненому рішенні, окрім Віктора Януковича, містилися прізвища 11 його соратників. Санкції чинні до 6 березня 2020 року.

Торік ЄС виключив із санкційного списку ексглаву Адміністрації президента Януковича Андрія Клюєва. Ще раніше зняв обмеження з колишнього міністра юстиції Олена Лукаш та нардепа Сергія Клюєва, ексрегіонала Юрія Іванющенка та Віктора Януковича-молодшого у зв’язку з його смертю.