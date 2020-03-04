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Посли ЄС вирішили продовжити індивідуальні санкції проти Росії - журналіст

Середа, 4 березня 2020, 10:51

Посли країн Євросоюзу вирішили продовжити на пів року заборону на візи та заморожування активів стосовно 175 росіян і сепаратистів, а також обмеження щодо 44 компаній за порушення територіальної цілісності України.

Про це стало відомо кореспонденту "Радіо Свобода" Рікарду Джозвяку, повідомляє "Європейська правда".

Термін дії чинних санкцій спливає 15 березня. Цей пакет ЄС продовжує кожні пів року.

Також, за даними Джозвяка, посли ЄС ухвалили рішення про скасування санкцій проти експрем'єра України Миколи Азарова та колишнього міністра енергетики Едуарда Ставицького.

Ці рішення мають затвердити міністри закордонних справ ЄС 12 березня.

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