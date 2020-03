Послы ЕС решили продлить индивидуальные санкции против России – журналист

Послы стран Евросоюза решили продлить на полгода запрет на визы и замораживание активов в отношении 175 россиян и сепаратистов, а также ограничения по 44 компаниям за нарушение территориальной целостности Украины.

Об этом стало известно корреспонденту "Радио Свобода" Рикарду Джозвяку, сообщает "Европейская правда".

Срок действия действующих санкций истекает 15 марта. Этот пакет ЕС продолжает каждые полгода.

Также, по данным Джозвяка, послы ЕС приняли решение об отмене санкций против экс-премьера Украины Николая Азарова и бывшего министра энергетики Эдуарда Ставицкого.

