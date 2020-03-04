Двух турецких солдат убили в Сирии накануне встречи Эрдогана с Путиным
Двое турецких солдат погибли и шестеро получили ранения в результате нападения сил сирийского режима в провинции Идлиб.
Как передает "Европейская правда", об этом пишет Yeni Safak со ссылкой на Министерство обороны Турции.
Сразу после того, как силы режима открыли огонь, турецкие силы отомстили и продолжали наносить удары по целям режима Башара Асада, говорится в сообщении министерства.
Агентство Bloomberg накануне отмечало, что атаки сил Асада в Идлибе за прошлый месяц унесли жизни 55 турецких солдат.
Эскалация боевых действий в сирийской провинции Идлиб, где Россия поддерживает наступление армии президента Башара Асада, а Турция поддерживает повстанцев, грозит прямым противостоянием двух крупных иностранных государств.
Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин должны встретиться в Москве 5 марта для переговоров по Сирии.