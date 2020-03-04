Эрдоган выразил ожидания от встречи с Путиным

Переговоры 5 марта в Москве должны привести к немедленному прекращению огня в Сирии.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, описывая ожидания от предстоящей встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

На вопрос журналистов о том, выступала ли российская сторона с новыми предложениями по Идлибу в канун переговоров в Москве, Эрдоган сказал, что вопрос инициатив сейчас не актуален.

"Подождем визита, по итогам которого обязательно состоится совместная пресс-конференция. Кроме того, мы будем общаться с журналистами, которые будут нас сопровождать. Все моменты должны быть выяснены", - сказал турецкий лидер.

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На просьбу прокомментировать слова спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джефри о готовности США предоставить Вооруженным силам Турции оружие и боеприпасы, Эрдоган подтвердил, что лично обратился с подобной просьбой к президенту США Дональда Трампа.

Кроме того, Эрдоган заявил, что пока не планирует телефонного разговора с главой Белого дома.

Эрдоган ранее отметил, что США обещали Анкаре поддержку в вопросе сирийской провинции Идлиб. Этот вопрос был обсужден с президентом США Дональдом Трампом в ходе телефонного разговора. 26 февраля турецкий лидер заявлял, что никакой конкретной помощи США предоставлено не было.

Турецкий лидер тогда отметил, что ему, похоже, придется снова обсудить тему Сирии с Трампом.

Трамп говорит, что США рассматривают просьбу Турции о размещении на границе систем противоракетной обороны Patriot.