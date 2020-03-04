ЄЦБ скасував заходи, відрядження і візити у штаб-квартиру через коронавірус

Європейський центральний банк призупинив заходи, робочі поїздки співробітників і публічні візити у свою штаб-квартиру у Франкфурті через коронавірус.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті ЄЦБ.

Всі поїздки членів Виконавчої ради та співробітників, які вважатимуть необов'язковими, обмежені до 20 квітня, коли ситуація буде переглянута.

Відвідування центрального банку і його публічного центру для відвідувачів призупинені на той же період. ЄЦБ також відкладає або скасовує конференції, що проводяться в центральному банку, і свій захід ECB Listens в Брюсселі.

Це рішення не зачіпає регулярні пресконференції ЄЦБ після засідань Ради керуючих щодо грошово-кредитної політики, і наступна пресконференція 12 березня відбудеться.

"Сьогоднішніми заходами ми робимо кроки для забезпечення безпеки і благополуччя наших співробітників, зберігаючи при цьому повністю функціонуючу систему центрального банку і банківського нагляду", - заявила президент ЄЦБ Крістін Лагард.

За останніми даними кількість підтверджених випадків коронавірусу в Німеччині зросла до 240.