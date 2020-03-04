ЕЦБ отменил меры, командировки и визиты в штаб-квартиру из-за коронавируса

Европейский центральный банк приостановил мероприятия, рабочие поездки сотрудников и публичные визиты в свою штаб-квартиру во Франкфурте из-за коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте ЕЦБ.

Все поездки членов Исполнительного совета и сотрудников, которые можно считать необязательными, ограничены до 20 апреля, когда ситуация будет пересмотрена.

Посещение центрального банка и его публичного центра для посетителей приостановлены на тот же период. ЕЦБ также откладывает или отменяет конференции, проводимые в центральном банке, и свое мероприятие ECB Listens в Брюсселе.

Это решение не затрагивает регулярные пресс-конференции ЕЦБ после заседаний Совета управляющих по денежно-кредитной политики, и следующая пресс-конференция 12 марта состоится.

"Сегодняшнего мероприятия мы делаем шаги для обеспечения безопасности и благополучия наших сотрудников, сохраняя при этом полностью функционирующую систему центрального банка и банковского надзора", - заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард.

По последним данным количество подтвержденных случаев коронавируса в Германии выросло до 240.