Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Дмитро Кулеба очолить МЗС, Вадим Пристайко стає віцепрем’єром

Італія закриває всі школи і університети через коронавірус

Жодних рукостискань, обіймів і поцілунків: в Італії нові заходи проти коронавірусу

Міністр оборони Німеччини заговорила про санкції проти Росії за Сирію






У Німеччині підтвердили 44 нові випадки коронавірусу

Середа, 4 березня 2020, 11:50

Кількість підтверджених випадків коронавірусу в Німеччині зросла до 240 у середу, порівняно з 196 у вівторок вдень, повідомив Інститут Роберта Коха (RKI).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

П'ятнадцять з 16 федеральних земель Німеччини повідомили про випадки нового коронавірусу, найбільше постраждала західна земля Північний Рейн-Вестфалія.

Німеччина не повідомляла про смертельний випадок внаслідок коронавірусу, який виник у китайському мегаполісі Ухань наприкінці минулого року і швидко поширюється по всьому світу.

Як повідомлялося, лише у 6 із 27 держав Європейського Союзу до сьогодні не зафіксовані випадки поширення COVID-19.

Читайте також: "Італія в полоні коронавірусу: як виник і як зупиняють спалах епідемії в Європі"

"Втеча від стабільності: як коронавірус вплине на економіку світу, Європи та України"

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина Коронавірус
powered by lun.ua