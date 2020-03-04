У Німеччині підтвердили 44 нові випадки коронавірусу

Кількість підтверджених випадків коронавірусу в Німеччині зросла до 240 у середу, порівняно з 196 у вівторок вдень, повідомив Інститут Роберта Коха (RKI).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

П'ятнадцять з 16 федеральних земель Німеччини повідомили про випадки нового коронавірусу, найбільше постраждала західна земля Північний Рейн-Вестфалія.

Німеччина не повідомляла про смертельний випадок внаслідок коронавірусу, який виник у китайському мегаполісі Ухань наприкінці минулого року і швидко поширюється по всьому світу.

Як повідомлялося, лише у 6 із 27 держав Європейського Союзу до сьогодні не зафіксовані випадки поширення COVID-19.

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