У Німеччині підтвердили 44 нові випадки коронавірусу
Кількість підтверджених випадків коронавірусу в Німеччині зросла до 240 у середу, порівняно з 196 у вівторок вдень, повідомив Інститут Роберта Коха (RKI).
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
П'ятнадцять з 16 федеральних земель Німеччини повідомили про випадки нового коронавірусу, найбільше постраждала західна земля Північний Рейн-Вестфалія.
Німеччина не повідомляла про смертельний випадок внаслідок коронавірусу, який виник у китайському мегаполісі Ухань наприкінці минулого року і швидко поширюється по всьому світу.
Як повідомлялося, лише у 6 із 27 держав Європейського Союзу до сьогодні не зафіксовані випадки поширення COVID-19.
Читайте також: "Італія в полоні коронавірусу: як виник і як зупиняють спалах епідемії в Європі"
"Втеча від стабільності: як коронавірус вплине на економіку світу, Європи та України"