У Нідерландах кількість інфікованих коронавірусом збільшилася до 38 осіб

У Нідерландах підтвердили 15 нових випадків зараження коронавірусом, загальна кількість інфікованих збільшилася до 38.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

З нових пацієнтів четверо були госпіталізовані, решта знаходяться в ізоляції вдома. Один із заражених живе за кордоном і був у Нідерландах проїздом.

Більшість пацієнтів були в північній Італії або є контактами від попереднього пацієнта. Джерело передачі вірусу декількох пацієнтів все ще невідоме.

Перші випадки захворювання підтверджені в Роттердамі та Утрехті.

Нагадаємо, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про те, що в Євросоюзі підвищили рівень коронавірусного ризику з "помірного" до "високого".

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