В Нидерландах количество инфицированных коронавирусом возросло до 38 человек

В Нидерландах подтвердили 15 новых случаев заражения коронавирусом, общее количество инфицированных увеличилось до 38 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Из новых пациентов четверо были госпитализированы, остальные находятся в изоляции дома. Один из зараженных живет за границей и был в Нидерландах проездом.

Большинство пациентов были в северной Италии или являются контактами от предыдущего пациента. Источник передачи вируса нескольких пациентов все еще неизвестен.

Первые случаи заболевания подтверждены в Роттердаме и Утрехте.

Напомним, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что в Евросоюзе повысили уровень коронавирусного риска с "умеренного" до "высокого".

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