Lufthansa призупинить експлуатацію 150 літаків через коронавірус

Авіакомпанія Lufthansa скоротила свої польотні потужності, призупинивши експлуатацію майже п’ятої частини свого флоту, реагуючи таким чином на епідемію коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Ми динамічно коригуємо наші плани з урахуванням надзвичайних обставин", - сказав представник Lufthansa.

Компанія заявила, що цей крок був еквівалентний призупиненню використання 150 літаків, причому приблизно шоста частина скорочення потужностей була пов'язана з далекомагістральними рейсами.

Група Lufthansa, до якої входять швейцарські, брюссельські та австрійські авіалінії, має в цілому 770 літаків.

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Минулого тижня Lufthansa заявила, що скоротила потужність, еквівалентну заземленню 23 далекомагістральних літаків.

Європейські авіаційні боси попередили у вівторок, що з точки зору економічного збитку від спалаху коронавірусу найгірше для авіаційної галузі ще попереду, але також спрогнозували, що попит на поїздки може стабілізуватися в найближчі тижні.

Lufthansa вже заявила в п'ятницю, що в найближчі тижні скоротить кількість рейсів на ближні і середні відстані до 25% в залежності від того, як буде поширюватися коронавірус.

У понеділок компанія заявила, що продовжує призупинення польотів до Китаю до 24 квітня, в Тегеран до 30 квітня і скорочує рейси в Північну Італію через спалах там коронавірусу.