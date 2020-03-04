Lufthansa приостановит эксплуатацию 150 самолетов из-за коронавируса

Авиакомпания Lufthansa сократила свои полетные мощности, приостановив эксплуатацию почти пятой части своего флота, реагируя таким образом на эпидемию коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Мы динамично корректируем наши планы с учетом чрезвычайных обстоятельств", - сказал представитель Lufthansa.

Компания заявила, что этот шаг был эквивалентен приостановлению использования 150 самолетов, причем примерно шестая часть сокращения мощностей была связана с дальнемагистральными рейсами.

Группа Lufthansa, в которую входят швейцарские, брюссельские и австрийские авиалинии, имеет в целом 770 самолетов.

На прошлой неделе Lufthansa заявила, что сократила мощность, эквивалентную заземлению 23 дальнемагистральных самолетов.

Европейские авиационные боссы предупредили во вторник, что с точки зрения экономического ущерба от вспышки коронавируса худшее для авиационной отрасли еще впереди, но также спрогнозировали, что спрос на поездки может стабилизироваться в ближайшие недели.

Lufthansa уже заявила в пятницу, что в ближайшие недели сократит количество рейсов на ближние и средние расстояния до 25% в зависимости от того, как будет распространяться коронавирус.

В понедельник компания заявила, что продолжает приостановлении полетов в Китай до 24 апреля, в Тегеран до 30 апреля и сокращает рейсы в Северную Италию из-за вспышки там коронавируса.