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Только в 4 странах ЕС нет больных с коронавирусом: карта

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Только в 4 странах ЕС нет больных с коронавирусом: карта

Четверг, 5 марта 2020, 12:31

Уже 23 страны Европейского Союза зафиксировали случаи коронавируса на своей территории.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения.

Только 4 страны блока до сих пор не обнаружили зараженных COVID-2019. Это Словакия, Болгария, Мальта и Кипр.

 
Карта ВОЗ, куда еще не включены случаи заражения в Словении и Боснии и Герцеговине

Последними странами ЕС, которые подтвердили первые случаи заболевания, стали Словения, Венгрия и Польша. Самая крупная вспышка вируса в Европе, как известно, зафиксирована в Италии - там умерли 27 человек, 2706 заразились.

Среди стран европейского региона, которые не входят в ЕС, больных с COVID-19 пока нет в Молдове, Черногории, Албании, Сербии и Турции.

Как известно, 3 марта первый случай заболевания подтвердили в Украине.

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