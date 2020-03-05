Только в 4 странах ЕС нет больных с коронавирусом: карта
Четверг, 5 марта 2020, 12:31
Уже 23 страны Европейского Союза зафиксировали случаи коронавируса на своей территории.
Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения.
Только 4 страны блока до сих пор не обнаружили зараженных COVID-2019. Это Словакия, Болгария, Мальта и Кипр.
Последними странами ЕС, которые подтвердили первые случаи заболевания, стали Словения, Венгрия и Польша. Самая крупная вспышка вируса в Европе, как известно, зафиксирована в Италии - там умерли 27 человек, 2706 заразились.
Среди стран европейского региона, которые не входят в ЕС, больных с COVID-19 пока нет в Молдове, Черногории, Албании, Сербии и Турции.
Как известно, 3 марта первый случай заболевания подтвердили в Украине.
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