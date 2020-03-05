Греция заблокировала 35 тыс. мигрантов, планирует депортировать прибывших после 1 марта

Греция отогнала почти 35 тыс. мигрантов, пытавшихся незаконно проникнуть на ее территорию с момента, когда Турция открыла свою границу почти неделю назад. Греческие власти готовятся депортировать сотни других, кому удалось пересечь границу.

Об этом заявили в четверг правительственные источники, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Сотни мигрантов пробрались в Грецию, многие из них морем - на Лесбос и другие греческие островы. Анкара и Афины обвиняют друг друга в применении чрезмерной силы в приграничном районе, где мигранты в последние дни столкнулись с силовиками.

Ситуация на пограничном переходе Кастания, где греческие и турецкие силовики в среду применяли слезоточивый газ, в четверг утром была спокойной. Мигранты скопились в палатках и импровизированных лагерях на турецкой стороне границы.

Греческие пограничники отвергли почти 7000 попыток только за последние 24 часа, в то же время общее количество с 29 февраля выросло до 34 778, а количество арестов тех, кто проник - до 244, сообщили греческие правительственные источники.

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Мигранты, незаконно прибывшие в Грецию после 1 марта, будут перевезены в город Серес и депортированы обратно в свои собственные страны, заявил греческий министр по вопросам миграции Нотис Митарачи поздно в среду.

"Наша цель - вернуть их в свои страны", - сказал он.

Митарачи также заявил, что мигранты, въехавшие в страну до 1 января 2019 года и жившие на островах, в ближайшие дни будут переселены на материк.

Турция обвинила греческие силы в расстреле одного мигранта и ранении других пяти. Обвинения Греции указывают, что турецкая полиция использует слезоточивый газ, чтобы помочь мигрантам незаконно перейти на ее территорию.

Изменение политики Турции в отношении мигрантов на ее территории произошли после того, как сирийские правительственные силы, которых поддерживает Россия, в результате воздушного удара в Сирии убили по меньшей мере 33 турецких солдат.