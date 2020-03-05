У Європарламенті пригрозили Туреччині скасувати митний союз

Манфред Вебер, лідер групи ЄНП в Європейському парламенті, пригрозив Туреччині скасуванням митного союзу з ЄС. Політик таким чином відреагував на поводження Анкари з мігрантами на кордоні з Грецією.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Handelsblatt.

Вебер написав "відповідь" президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану в середу: "Припиніть шантаж Європи за рахунок тисяч людей, або ЄС призупинить митний союз". Туреччина оголосила кордони ЄС відкритими для мігрантів у вихідні. Відтоді тисячі намагаються проникнути до ЄС.

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ЄС на сьогодні є найбільшим торговим партнером для Туреччини. У 2018 році імпорт ЄС з Туреччини зріс на 9,1 відсотка до 76,1 мільярда євро, свідчать дані Єврокомісії. Європейські інвестори також важливі для економіки Туреччини. Туреччина, кажуть, є п'ятим найбільшим торговим партнером для ЄС.

Греція заблокувала майже 35 тисяч мігрантів, які намагалися незаконно проникнути на її територію з моменту, коли Туреччина відкрила свій кордон майже тиждень тому. Грецька влада готується депортувати сотні інших, кому таки вдалося перетнути кордон.