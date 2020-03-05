В Европарламенте пригрозили Турции отменить таможенный союз

Манфред Вебер, лидер группы ЕНП в Европейском парламенте, пригрозил Турции отменой таможенного союза с ЕС. Политик таким образом отреагировал на поведение Анкары с мигрантами на границе с Грецией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Handelsblatt.

Вебер написал "ответ" президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдоган в среду: "Прекратите шантаж Европы за счет тысяч человек или ЕС приостановит таможенный союз". Турция объявила границы ЕС открытыми для мигрантов в выходные. С тех пор тысячи пытаются проникнуть в ЕС.

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ЕС на сегодня является крупнейшим торговым партнером для Турции. В 2018 году импорт ЕС из Турции вырос на 9,1 процента до 76,1 миллиарда евро, свидетельствуют данные Еврокомиссии. Европейские инвесторы также важны для экономики Турции. Турция, говорят, является пятым крупнейшим торговым партнером для ЕС.

Греция заблокировала почти 35 тыс. мигрантов, которые пытались незаконно проникнуть на ее территорию с момента, когда Турция открыла свою границу почти неделю назад. Греческие власти готовится депортировать сотни других, кому удалось пересечь границу.