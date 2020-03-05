МЗС України про "конференцію" щодо Криму в Осло: провокація РФ за участі маргіналів

Ініціатива щодо проведення наприкінці березня в Осло так званої конференції щодо Криму - це "чергова спроба російської пропагандистської та дезінформаційної машини надати видимість легітимності своїм незаконним і засудженим усім цивілізованим світом намаганням анексувати півострів".

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у відповіді речниці Міністерства закордонних справ України.

"Вже не вперше Москва вдається до послуг своїх апологетів, точка зору яких астрономічно далека від офіційної та є маргінальною у світовому, європейському та, у даному разі, норвезькому контексті. Таким чином, розглядаємо провокацію щодо так званої конференції як намагання видати бажане за дійсне", - заявили в Києві.

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МЗС нагадує, що уряд Норвегії має тверду позицію на підтримку суверенітету й територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів.

"Ця позиція послідовно підтверджується вищим політичним керівництвом Норвегії. Норвегія у повному обсязі приєдналася до санкцій ЄС проти Росії, запроваджених у зв'язку з її агресією проти України. Цю позицію вкотре підтвердив посол Норвегії Уле Тер’є Хорпестад під час зустрічі 4 березня в МЗС України.

Від початку російської агресії Норвегія також послідовно приєднується до кола співавторів всіх "українських резолюцій" – "Територіальна цілісність України" (27.03.2014), чотирьох поспіль резолюцій "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь, Україна" (2016-2019 рр.) та двох резолюцій "Проблема мілітаризації АР Крим і м. Севастополь, Україна, а також частин Чорного і Азовського морів" (2018-2019 рр.)", - додали в МЗС.