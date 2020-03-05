МИД Украины о "конференции" по Крыму в Осло: провокация РФ с участием маргиналов

Инициатива о проведении в конце марта в Осло так называемой конференции по Крыму - это "очередная попытка российской пропагандистской и дезинформационной машины придать видимость легитимности своей незаконной и осужденной всем миром попытке аннексировать полуостров".

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в ответе пресс-секретаря Министерства иностранных дел Украины.

"Уже не первый раз Москва прибегает к услугам своих апологетов, точка зрения которых астрономически далека от официальной и является маргинальной в мировом, европейском и, в данном случае, норвежском контексте. Таким образом, рассматриваем провокацию с так называемой конференцией как попытку выдать желаемое за действительное", - заявили в Киеве.

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МИД напоминает, что правительство Норвегии имеет твердую позицию в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

"Эта позиция последовательно подтверждается высшим политическим руководством Норвегии. Норвегия в полном объеме присоединилась к санкциям ЕС против России, введенным в связи с ее агрессией против Украины. Эту позицию еще раз подтвердил посол Норвегии Уле Терье Хорпестад во время встречи 4 марта в МИД Украины.

С начала российской агрессии Норвегия также последовательно присоединяется к кругу соавторов всех "украинских резолюций" - "Территориальная целостность Украины" (27.03.2014), четырех подряд резолюций "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь, Украина" (2016-2019 гг.) и двух резолюций "Проблема милитаризации АР Крым и г. Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей" (2018-2019 гг.)", - добавили в МИД.