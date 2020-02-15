Міністри оборони України і Норвегії обговорили співпрацю між країнами

14 лютого міністр оборони України Андрій Загороднюк провів зустріч з міністром оборони Норвегії Франком Бакке-Єнсеном.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу уряду.

У рамках зустрічі сторони обговорили поточний стан співробітництва між двома країнами. Зокрема, зосередили увагу на розробці законодавства у сфері національної безпеки і оборони, вивченні аспектів діяльності в рамках "Північноєвропейського оборонного співробітництва" (NORDEFCO), консультаціях щодо політичної стратегії з питань територіальної цілісності, незалежності та безпеки.

Також вони обговорили подальше співробітництво сил спеціальних операцій, зокрема залучення норвезьких інструкторів до участі у тренувальних місіях (операціях) на території України.

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Серед перспективних напрямків співробітництва було також виокремлено вивчення українськими військовими досвіду Королівства Норвегія в питаннях створення ефективної системи оперативного (бойового) управління, зв’язку розвідки та спостереження; навчання представників ЗС України на курсах звичайного та спеціального дайвінгу в Королівстві Норвегія.

У ході спілкування сторони узгодили продовження проєктів за фінансової підтримки Міністерства оборони Королівства Норвегія, серед яких професійна перепідготовка та соціальна адаптація українських військовослужбовців та членів їхніх сімей, розвиток системи дистанційного навчання, зниження рівня корупції в системі управління персоналом.

Як відомо, Андрій Загороднюк бере участь у Мюнхенській безпековій конференції.