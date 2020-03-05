Німецький парламент відмовився прийняти 5000 біженців з Греції

У Німеччині велика коаліція проголосувала в Бундестазі проти прийому 5000 біженців з Греції, які належать до найбільш вразливої категорії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Лідер парламентської групи Соціал-демократичної партії Єва Хегль заявила в ході пленарних дебатів, що пропозиція "зелених" містить "багато правильних речей", але не може допомогти в ситуації, що склалася. Замість цього необхідно європейське рішення.

"Зелені" вимагали, серед іншого, щоб Німеччина прийняла 5000 дітей без супроводу, вагітних жінок, жінок, або тих, хто був важко травмований в грецьких таборах біженців. Грецька влада також повинна отримати гуманітарну і фінансову підтримку. В ході поіменного голосування тільки 117 депутатів підтримали це прохання, 495 депутатів проголосували проти.

Раніше міністр внутрішніх справ Хорст Зеєгофер заявляв, що відкритий до європейського прийому дітей і підлітків з грецьких таборів біженців - але тільки в тому випадку, якщо в цьому братимуть участь інші європейські країни.

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Однак після спеціальної зустрічі міністрів внутрішніх справ ЄС у Брюсселі в середу Зеєгофер заявив, що питання про перерозподіл біженців поки не обговорювалося. По-перше, необхідно було навести порядок в прикордонних районах Греції, а потім вже можна було б говорити про гуманітарну допомогу для неповнолітніх біженців на грецьких островах.

Відтоді як Туреччина оголосила кордони з ЄС відкритими, тиск на грецькі кордони значно зріс. За даними ООН, тисячі мігрантів продовжують залишатися на турецькому кордоні.