Немецкий парламент отказался принять 5000 беженцев из Греции

В Германии большая коалиция в Бундестаге проголосовала против приема 5000 беженцев из Греции, которые относятся к наиболее уязвимой категории.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Лидер парламентской группы Социал-демократической партии Ева Хегль заявила в ходе пленарных дебатов, что предложение "зеленых" содержит "много правильных вещей", но не может помочь в сложившейся ситуации. Вместо этого необходимо европейское решение.

"Зеленые" требовали, среди прочего, чтобы Германия приняла 5000 детей без сопровождения, беременных женщин, женщин, или тех, кто был тяжело травмирован в греческих лагерях беженцев. Греческие власти также должны получить гуманитарную и финансовую поддержку. В ходе поименного голосования только 117 депутатов поддержали это прошение, 495 депутатов проголосовали против.

Ранее министр внутренних дел Хорст Зеехофер заявлял, что открыт к европейскому приема детей и подростков из греческих лагерей беженцев - но только в том случае, если в этом будут участвовать другие европейские страны.

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Однако после специальной встречи министров внутренних дел ЕС в Брюсселе в среду Зеєгофер заявил, что вопрос о перераспределении беженцев пока не обсуждался. Во-первых, необходимо было навести порядок в приграничных районах Греции, а потом уже можно было бы говорить о гуманитарной помощи для несовершеннолетних беженцев на греческих островах.

С тех пор как Турция объявила границы с ЕС открытыми, давление на греческие границы значительно выросло. По данным ООН, тысячи мигрантов продолжают оставаться на турецкой границе.