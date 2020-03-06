Європарламент переніс сесію зі Страсбурга до Брюсселя через коронавірус

Запланована на 9 березня в Страсбурзі пленарна сесія Європейського парламенту переноситься в Брюссель через загрозу коронавірусу.

Про відповідне рішення глави Європейського парламенту Давида Сассолі повідомлено на сайті установи, пише "Європейська правда".

"Я отримав сьогодні о 18 годині оновлену доповідь про розвиток ситуації з Covid-19 від медичної служби парламенту, яка інформує нас, що "ризики для здоров'я розцінюються як явно вищі, якщо пленарна сесія відбудеться в Страсбурзі", - заявив Давид Сассолі.

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"Я належним чином поінформував французьку владу, подякувавши їм за наше співробітництво в останні дні", - додав глава Європарламенту.

"Пленарне засідання як виняток відбудеться в Брюсселі", - повідомив він.

Раніше Європарламент обмежив проведення масових заходів та скасував цілу низку подій через коронавірус, зокрема, "Український тиждень".

Крім того, доступ в будівлі Європейського парламенту заборонений особам, які відвідали протягом останніх 14 днів райони поширення коронавірусу, а також тим, хто контактував із зараженими особами.