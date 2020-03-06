Европарламент перенес сессию из Страсбурга в Брюссель из-за коронавируса
Запланированная на 9 марта в Страсбурге пленарная сессия Европейского парламента переносится в Брюссель из-за угрозы коронавируса.
О соответствующем решении главы Европейского парламента Давида Сассоли сообщается на сайте учреждения, пишет "Европейская правда".
"Я получил сегодня в 18 часов обновленный доклад о развитии ситуации с Covid-19 от медицинской службы парламента, которая информирует нас, что "риски для здоровья расцениваются явно высшими, если пленарная сессия состоится в Страсбурге", - заявил Давид Сассоли.
"Я должным образом проинформировал французскую власть, поблагодарив их за наше сотрудничество в последние дни", - добавил глава Европарламента.
"Пленарное заседание как исключение состоится в Брюсселе", - сообщил он.
Ранее Европарламент ограничил проведение массовых мероприятий и отменил целый ряд событий из-за коронавируса, в частности, "Украинску неделю".
Кроме того, доступ в здания Европейского парламента запрещен лицам, посетившим в течение последних 14 дней районы распространения коронавируса, а также тем, кто контактировал с зараженными лицами.