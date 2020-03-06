З Туреччини у бік грецьких прикордонних сил застосували сльозогінний газ

Зранку 6 березеня посилилася напруга на материковому кордоні Греції з Туреччиною внаслідок залпів сльозогінного газу з турецького боку паркану в напрямку грецьких прикордонників.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У прикордонному районі Кастанія протистояння триває з 28 лютого, коли Анкара заявила, що більше не стримуватиме тисячі мігрантів, які застрягли в цій країні в рамках угоди, укладеної з ЄС у 2016 році.

Грецькі силовики посеред хмар сльозогінного газу, 6 березня reuters

reuters

Грецькі сили застосували водомети, намагаючись розігнати людей, що скупчуються на кордоні. За ним пішов залп сльозогінного газу з іншого боку.

Афіни назвали протистояння загрозою національній безпеці, і прем'єр-міністр Киріакос Міцотакіс привіз лідерів Європейського Союзу на цю територію, щоб заручитися їхньою підтримкою і уникнути повторення 2015 року, коли десятки тисяч шукачів притулку проникли до Європейського Союзу.

Туреччина розгорнула 1000 співробітників спеціальних поліцейських сил уздовж свого кордону з Грецією в четвер, щоб зупинити відтиснення мігрантів на свою територію.